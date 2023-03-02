«Возможно, это принесёт мне большие деньги». Джонс — о причинах перехода в тяжеловесы

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс объяснил, почему решил перейти в тяжёлую весовую категорию.

«Не сказать, что мне было скучно и я «игрался с едой». Я хотел большего, хотел больших испытаний. А все мои соперники были никому не известны. Многие из них. Да и платили мне абы как — это сыграло большую роль. И я оказался в такой ситуации, когда не знал, как привлечь внимание фанатов. К примеру, Доминик Рейес. Никто его не знал, а чувак — монстр. Нокаутировал всех, непобеждённый. Никто его не уважал. Все видели, насколько он был хорош, пока не вышел против меня. Никто его не уважал.

И в какой-то момент я начал задаваться вопросом, как мне добраться до уровня таких, как Деонтей Уайлдер. Вы видели, такие, как он — не сказать, что они легенды, но мы на одном уровне. И у них есть «Феррари», личные самолёты. А я такой: «Как мне туда забраться?» И я понял, что мне нужны сложности. Этого всегда хотят фанаты. И, возможно, это начнёт приносить мне большие деньги. Поэтому я и решил совершить прыжок. Думаю, тяжёлый вес — это категория для парней от 30 и 35 лет. Я понял, что весогонки проходят всё сложнее. Я понял, что готов больше есть и больше поднимать, стать большим мальчиком. Так что время настало, я перед вами!» — сказал Джонс на пресс-конференции.