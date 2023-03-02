Макгрегор жёстко ответил Оливейре, предположившему, что Чендлер выиграет у Конора

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова Чарльза Оливейры.

Бразильский боец ранее предположил, что Макгрегор не сможет выиграть у Майкла Чендлера.

«Чарльз Оливейра, заткнись! Мой рекорд против бразильцев — 2-0. На самом деле даже 3-0, потому что Рафаэль дос Аньос наложил кирпичей», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер будут тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут бой в лёгкой весовой категории. Ожидается, что поединок состоится осенью этого года.

Макгрегор в последний раз в октагон выходил в июле 2021 года.