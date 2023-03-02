Менеджер Умара Нурмагомедова намекнул, кто будет следующим соперником бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы ряда бойцов UFC, включая Умара Нурмагомедова, намекнул, кто может стать следующим соперником непобеждённого российского бойца.

«Никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым. Нужен бой против этой легенды», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях, выложив фотоколлаж, на котором изображены Умар и Доминик Круз.

«Вперёд, Доминик Круз! Я уважаю тебя. Пожалуйста, дай мне возможность, это будет отличный бой», — отреагировал Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов, занимающий 11-е место в рейтинге легчайшего веса, в последнем бою выиграл нокаутом у Раони Барселоса. Позже Умар жаловался, что соперники отказываются от поединка с ним.

Доминик Круз располагается на седьмом месте рейтинга.