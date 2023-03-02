Сириль Ган: заберу пояс, независимо от того, кто будет соперником
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Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сириль Ган высказался о предстоящем бое с Джоном Джонсом.
«Это будет совершенно другой бой по сравнению с поединком с Нганну. Ощущения похожи, только давления меньше. Теперь я стал опытнее. Мы провели отличный сбор и готовы сражаться. Живём в большом доме с тренерами, с партнёрами по тренировкам. Я заберу пояс, независимо от того, кто мой соперник. Это многое значит для меня, потому что Джонс — величайший боец всех времён. Всем известно, какая у него карьера. Если выиграю, это будет чем-то очень большим для моей карьеры», — приводит слова Гана MMAJunkie.
Бой Джонса и Гана за титул в тяжёлом весе UFC возглавит турнир UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта.
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