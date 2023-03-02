Ковингтон: не уверен, что Джон Джонс побьёт даже свою жену, этот парень жалок

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон жёстко высказался о своём соотечественнике Джоне Джонсе, которому предстоит бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.
«Может ли Джонс стать чемпионом? Конечно, он им не будет. Я не уверен, что он сейчас даже побьёт свою жену, этот парень жалок. Кто вообще поместил его в рейтинг pound-for-pound? Такие рейтинги делают люди, которые вообще ничего не добились в жизни. Единственный человек, которого Джонс в последние три-четыре года избивал — это его жена», — заявил Ковингтон в интервью Helen Yee Sports.
Турнир UFC 285 пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта. В главном событии мероприятия сойдутся Джон Джонс и Сириль Ган.
Для Джонса это будет первый поединок за три года, последний раз в октагон он выходил в феврале 2020 года.
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