Уиттакер назвал бойца, который должен занимать первое место в рейтинге P4P

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер, выступающий в среднем весе UFC, назвал лучшего бойца pound-for-pound и выразил недоумение концепцией рейтинга.
«Для меня рейтинг P4P — очень странная вещь. Бои в каждом дивизионе разные. Поединке в наилегчайшем весе отличаются от боёв в среднем весе, и ни одна из категорий не похожа на тяжёлый вес. Поэтому я не понимаю концепции рейтинга. Для меня это сводится к тому, кто выиграет, если поместить всех бойцов рейтинга pound-for-pound в одну комнату? Должно быть, Джон Джонс. Если быть честным, Джонс, вероятно, лучший боец. Он феноменален. Вряд ли с этим будут спорить», — приводит слова Уиттакера Fox Sports Australia.
В ночь с 4 на 5 марта пройдёт турнир UFC 285, главным событием которого станет поединок за вакантный титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
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