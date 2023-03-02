Сехудо: есть предчувствие, что Стерлинг снимется с боя

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Алджамейн Стерлинг может сняться с поединка с ним.
«Лично я нацелен отправить кое-кого спать 6 мая. И надеюсь, Алджамейн выйдет на бой. Я скажу так: «Шон О’Мэлли, если ты смотришь, то у меня предчувствие, что Стерлинг снимется. Я просто чувствую это, чувствую, что он не хочет со мной драться. Алджамейн хочет наслаждаться своим титулом, выставлять его напоказ и драться в боях, где у него удобный соперник. В общем, Шон, если хочешь титульный шанс, то советую пересмотреть свою позицию и быть готовым», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.
Поединок Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга должен состояться 6 мая на турнире UFC 288. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.
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