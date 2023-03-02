Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо: есть предчувствие, что Стерлинг снимется с боя

Сехудо: есть предчувствие, что Стерлинг снимется с боя
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Алджамейн Стерлинг может сняться с поединка с ним.

«Лично я нацелен отправить кое-кого спать 6 мая. И надеюсь, Алджамейн выйдет на бой. Я скажу так: «Шон О’Мэлли, если ты смотришь, то у меня предчувствие, что Стерлинг снимется. Я просто чувствую это, чувствую, что он не хочет со мной драться. Алджамейн хочет наслаждаться своим титулом, выставлять его напоказ и драться в боях, где у него удобный соперник. В общем, Шон, если хочешь титульный шанс, то советую пересмотреть свою позицию и быть готовым», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Поединок Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга должен состояться 6 мая на турнире UFC 288. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.

Новость по теме
Стерлинг считает, что может получить титульный бой в полулёгком весе, если победит Сехудо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023