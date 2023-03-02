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Джон Джонс поделился мнением о том, кто должен занимать первое место в рейтинге P4P

Джон Джонс поделился мнением о том, кто должен занимать первое место в рейтинге P4P
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о том, кто, по его мнению, должен быть первым номером рейтинга бойцов pound-for-pound.

«Думаю, Ислам заслуживает быть первым номером рейтинга P4P…Ой, извиняюсь. Я думаю, Алекс заслуживает быть первым номером P4P. Бой был очень близким, сложно сказать, кто выиграл. Я думаю, что Алекс – один из самых универсальных бойцов в игре, он был активным чемпионом. Я не считаю, что должен резко взлететь в рейтинге и занять первую строчку после одной победы. Я долгое время не выступал, а эти парни работали, выступали, бились. Я бьюсь за нечто большее, бьюсь за статус лучшего бойца всех времён. И это немного отличается от статуса лучшего бойца на данный момент. Так что я только рад за парней. Думаю нам всем найдётся место на вершине. Желаю им всего наилучшего», — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Russia.

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