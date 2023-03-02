Джон Джонс произнёс слова на русском языке, которые он знает

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, какие слова на русском языке может произнести.

«Ну, предложения я сказать не смогу, но я знаю «пожалуйста», «привет», «нет», «да». Ещё одно… много времени прошло, давно я был в России. Но мне там очень понравилось, я был там много раз, много раз был в Москве, в Дагестане. Это всегда был классный опыт. Вы просто невероятно гостеприимные. Спасибо за хорошие воспоминания», — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Russia.

В ночь с 4 на 5 марта пройдёт турнир UFC 285, главным событием которого станет поединок за вакантный титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

Для Джонса это будет первый поединок за три года, последний раз в октагон он выходил в феврале 2020 года.