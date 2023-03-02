В Екатеринбурге закончились съёмки игровой короткометражки с участием Штыркова и Исмаилова

7 марта в Екатеринбурге на многотысячной арене ДИВСа состоится международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым.

Специально для этого поединка RCC снимает игровой профайл, который презентуют прямо перед боем. В основе сюжета лежит одна из ключевых сцен фильма «Троя», где Гектор и Ахиллес сошлись в битве один на один.

Сегодня, 2 марта, закончился основной этап съёмок: часть из них проходила в цифровых декорациях, ещё часть — в мастерской известного уральского кузнеца Александра Лысякова.

Свердловская киностудия предоставила костюмы, собранные вручную специально для этой съёмки, а гримом бойцов-актёров занималась Любовь Круглова, которая принимала участие в создании таких фильмов, как «Картонная пристань» и «Сломя голову».