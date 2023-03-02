Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен заявил, что у Джонса, Шевченко и Холм любовный треугольник

Соннен заявил, что у Джонса, Шевченко и Холм любовный треугольник
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен сообщил, что у экс-чемпиона полутяжёлого дивизиона Джона Джонса, чемпионки женского наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко и американки Холли Холм любовный треугольник.

«У них есть отличная история, которую они могут рассказать. Это прекрасная история, но им решать, рассказывать ли о ней. Джонс работал в одном зале с Холли Холм и перенёс туда и личную сторону. Не знаю, дрались ли Холм и Шевченко, но Джонс свой выбор сделал. Да, там есть треугольник. И это интересно», — цитирует Соннена BJPenn.

В ночь с 4 на 5 марта Джон Джонс проведёт титульный бой с Сирилем Ганом на турнире UFC 285. На этом же турнире Валентина Шевченко проведёт очередную защиту титула в бою с Алексой Грассо.

UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023