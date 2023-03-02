Соннен заявил, что у Джонса, Шевченко и Холм любовный треугольник

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен сообщил, что у экс-чемпиона полутяжёлого дивизиона Джона Джонса, чемпионки женского наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко и американки Холли Холм любовный треугольник.
«У них есть отличная история, которую они могут рассказать. Это прекрасная история, но им решать, рассказывать ли о ней. Джонс работал в одном зале с Холли Холм и перенёс туда и личную сторону. Не знаю, дрались ли Холм и Шевченко, но Джонс свой выбор сделал. Да, там есть треугольник. И это интересно», — цитирует Соннена BJPenn.
В ночь с 4 на 5 марта Джон Джонс проведёт титульный бой с Сирилем Ганом на турнире UFC 285. На этом же турнире Валентина Шевченко проведёт очередную защиту титула в бою с Алексой Грассо.
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