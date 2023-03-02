Ринг-анонсер UFC рассказал, что подумал, когда судья выбежал менять оценки в октагон

Известный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер вспомнил об инциденте, случившемся на турнире UFC 281. Тогда в рамках предварительного карда представительница Польши Каролина Ковалькевич встречалась с аргентинкой Сильваной Гомес Хуарес. Бой продлился все три раунда, и, когда Баффер уже был готов объявить решение, в нему в октагон вбежал один из судей, которые вели подсчёт на карточках, Сэл Д'Амато, рассказав, что изменил своё решение. Протокол менялся прямо в октагоне. В итоге победу единогласным решением судей присудили Каролине.

«Я не в силах контролировать комиссию и поэтому просто позволил им делать то, что они делали. Процесс занял много времени, и когда наконец решение было записано, то написано оно было так, что я даже не мог ничего разобрать. Я сказал, ребята, пожалуйста, напишите чётче, чтобы я мог прочитать, я не хочу ошибаться. При этом я не должен был их торопить.

Но это не должно было делаться в октагоне, где всё фиксировали камеры. Вероятно, это ошибка с их стороны, они должны были сделать это в другом месте», — приводит слова Баффера BJ Penn.

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