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Магомед Исмаилов рассказал, какими словами называет его мама

Магомед Исмаилов рассказал, какими словами называет его мама
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост на своей странице в социальной сети, раскрыв, какими словами называет его мама.

«Все говорят, постарел, а мама говорит, как и 26 лет назад: «Мамин мужичок, утипули-мутипули, арнольдик, бизяучик, мамин защитник». После серия поцелуйчиков и обнимашки. Мама не даёт стареть», — написал Исмаилов.

В настоящий момент Исмаилов готовится к поединку с соотечественником Иваном Штырковым. Их бой пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.

Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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