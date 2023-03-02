Магомед Исмаилов рассказал, какими словами называет его мама

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост на своей странице в социальной сети, раскрыв, какими словами называет его мама.
«Все говорят, постарел, а мама говорит, как и 26 лет назад: «Мамин мужичок, утипули-мутипули, арнольдик, бизяучик, мамин защитник». После серия поцелуйчиков и обнимашки. Мама не даёт стареть», — написал Исмаилов.
В настоящий момент Исмаилов готовится к поединку с соотечественником Иваном Штырковым. Их бой пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:
- 2 марта 2023
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