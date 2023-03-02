Майкл Биспинг раскрыл подробности общения Чендлера и Макгрегора на TUF
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился подробностями состоявшегося у него разговора с американским бойцом ММА Майклом Чендлером. Чендлер в настоящий момент участвует в съёмках шоу TUF вместе с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я виделся с Майклом Чендлером, и у нас состоялся короткий разговор. Я поспрашивал его о Макгрегоре. Задал ему вопрос: «Вы вообще ладите?» И он такой: «Если быть честным, со мной… со мной он очень сердечен». Майкл сказал, что драматические моменты, конечно, случались. Но пока ничего такого не происходило. Хотя рано или поздно это может произойти», — приводит слова Биспинга MMA News.
Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках:
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