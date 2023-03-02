Исмаилов объяснил, почему их со Штырковым нужно называть профессиональными боксёрами
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов объяснил, почему будет корректно называть их с Иваном Штырковым профессиональными боксёрами.
«Ваня уже боксировал и с хорошим боксёром провёл одно противостояние. Он победил. Я комментировал это противостояние и смотрел воочию. У меня уже два противостояния по боксу. Так что я попросил представлять нас как профессиональных боксёров. У нас уже есть рекорд. Представляйте нас так: «Не знающий поражений…» — сказал Исмаилов на пресс-конференции.
Напомним, бой Штыркова и Исмаилова пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия.
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:
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