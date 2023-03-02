Исмаилов: переживаю, чтобы Штырков не открыл новой «химии», которой я не знаю

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к поединку с Иваном Штырковым. Их бой состоится 7 марта в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

«После боя со Шлеменко не позволил себе отдыхать особо. Чувствовал, что-то впереди назревает. А чуйка на деньги у меня есть. Единственное, о чём я переживаю — чтобы Ваня не открыл для себя какой-то новой «химии», о которой я не знаю. Да, Ваня?

Я не давал себе отдыхать, не могу делать простои. Пока я себя хорошо чувствую, нужно быть в тонусе, держать себя в форме. И как противостояние проявилось со Штырковым, начал «жарить».

Первая тренировка была где-то через две недели после боя со Шлеменко. Нога болела, ещё что-то, нужно было пару недель, чтобы в себя прийти», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Иван Штырков показал, как будет побеждать Магомеда Исмаилова: