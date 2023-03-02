Исмаилов рассказал, какой спорт для него более финансово выгоден

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением о своих выступлениях по правилам ММА и бокса.

«Честно сказать, бокс мне даётся не проще, чем ММА. Особенно когда у тебя брат тренер по боксу. В плане психологическом мне не нужно думать о борьбе, есть один этаж. Но над руками работать нужно, на одном этаже тоже непросто. У тебя что-то не получается, а прикинь, пройти в ноги нельзя.

Что выгоднее, бокс или ММА? И то и другое. Но для меня бокс повыгоднее», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Напомним, 7 марта Исмаилов проведёт поединок с соотечественником Иваном Штырковым. Их бой пройдёт в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

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