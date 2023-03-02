Исмаилов дал обещание на случай поражения в бою со Штырковым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов пообещал обнять Ивана Штыркова в случае своего поражения. Их бой состоится 7 марта в рамках вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

«Если у нас будет близкое противостояние, хорошее, шестираундовое, и я там проиграю, обещаю радоваться и улыбаться, обнять Ваню. Как это сделал он после нашего противостояния по ММА», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Напомним, Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов. Ранее Исмаилов рассказал, какой спорт для него более финансово выгоден.

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