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Исмаилов: давайте драться не на кулаках, а на копьях, топорах. Будем деградировать больше

Исмаилов: давайте драться не на кулаках, а на копьях, топорах. Будем деградировать больше
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов признался, что не станет драться на голых кулаках даже в случае высокого гонорара.

«Я бы не стал драться на голых кулаках, несмотря на гонорар. Я бы не принял такое противостояние. Потому что спорт прогрессирует. Ну давайте не на кулаках, а на копьях, топорах. Кто-то из зала заплатит и сможет кинуть нунчаки. Будем деградировать ещё больше. Но я за спорт, который спрогрессировал. Перчатки, капы. Скоро капы снимем, чтобы зубы вылетали. Не моя тема. Даже конный волос в перчатках предлагают, отказываюсь. Должны быть нормальные перчатки», – сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Исмаилов пошутил над Иваном Штырковым и подарил ему две булочки и супчик:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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