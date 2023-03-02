Исмаилов: давайте драться не на кулаках, а на копьях, топорах. Будем деградировать больше
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов признался, что не станет драться на голых кулаках даже в случае высокого гонорара.
«Я бы не стал драться на голых кулаках, несмотря на гонорар. Я бы не принял такое противостояние. Потому что спорт прогрессирует. Ну давайте не на кулаках, а на копьях, топорах. Кто-то из зала заплатит и сможет кинуть нунчаки. Будем деградировать ещё больше. Но я за спорт, который спрогрессировал. Перчатки, капы. Скоро капы снимем, чтобы зубы вылетали. Не моя тема. Даже конный волос в перчатках предлагают, отказываюсь. Должны быть нормальные перчатки», – сказал Исмаилов на пресс-конференции.
Исмаилов пошутил над Иваном Штырковым и подарил ему две булочки и супчик:
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