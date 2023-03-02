Магомед Исмаилов ответил на вопрос о сумме контракта за бой со Штырковым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отказался раскрывать сумму контракта за бой с соотечественником Иваном Штырковым. Их поединок состоится 7 марта.

«Я парень очень стратегичный. Когда объявил свой последний гонорар публично, его покусали со всех сторон. Поэтому очень много людей, родственников навострились сейчас. Я не говорю о своих гонорарах, но стараюсь расти. Если смогу победить Ивана Штыркова, то в следующий раз попрошу немного больше. Стоять не месте не хочется, хочется прогрессировать. И с каждым своим противостоянием получать больше, если ты успешен в этом. Если проиграю – хотя бы то же самое. Но как проиграю, имеет значение. Если будет близкое и жаркое противостояние, всё равно можно завышать», – сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения: