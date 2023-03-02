«Накидывает мне будь здоров!» Магомед Исмаилов — о спаррингах с братом Рамазаном

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о спаррингах со своим братом Рамазаном Исмаиловым. Магомед тренируется в том числе под руководством Рамазана.
«Он накидывает мне будь здоров! В один момент говорит мне: «Всё, защищайся». И с лапами начинает работать. Очень тяжело бывает с ним. Если бы у меня с кем-то и не получилось боксировать, то это был бы Рамазан Исмаилов. У меня не получается с ним боксировать, чувствую себя «мешком». Поэтому стараюсь с ним не боксировать», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.
Напомним, 7 марта Исмаилов проведёт бой с соотечественником Иваном Штырковым. Поединок состоится в рамках вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.
Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым:
- 2 марта 2023
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