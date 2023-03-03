Кириенко: бой Штыркова и Исмаилова — в копилку популяризации и развития бокса
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко считает, что поединок Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова идёт на пользу классическому боксу.
«Такие проекты необходимы зрителям и болельщикам. Это всё в копилку популяризации и развития бокса. Мы благодарны подобным инициативам, желаю победы ребятам. Я, конечно, посмотрю этот бой: всех интересуют такие преобразования бокса. Они полезны для совершенствования бокса», — сказала Кириенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, бой Исмаилова и Штыркова состоится 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного шоу.
Мага пошутил над Штырковым и подарил ему две булочки и супчик:
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