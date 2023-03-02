Мурат Гассиев: только перед выходом на взвешивание узнал, что бой с Балогуном титульный

Российский боксёр, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев высказался о предстоящем поединке с американцем Майком Балогуном. Их бой состоится завтра, 3 марта, в Ереване. Напомним, перед процедурой взвешивания было объявлено, что Гассиев и Балогун разыграют пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.
«Желаю ему удачи и, самое главное, здоровья. Уверен, что мы завтра покажем хороший бокс. Я только перед выходом на взвешивание узнал, что бой титульный. Честно, это было неожиданностью. Это дополнительная мотивация. Он восьмой номер среди американских боксёров и 34-й в бокс-треке, я 24-й. Потихоньку двигаемся к намеченной цели. Будут ли трудности из-за того, что соперник левша? Разницы нет, нужно выходить, боксировать и делать свою работу и стараться побеждать любого соперника», — приводит слова Гассиева РЕН ТВ.
Гассиев продолжает подготовку к бою с американцем Балогуном:
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