«Увидимся в США». Ислам Махачев показал фото из самолёта

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальной сети, поделившись с подписчиками фотографией из самолёта.

«Впереди 18 часов полёта. Увидимся в США», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел представителя Австралии Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Чемпионом UFC россиянин стал в октябре прошлого года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан: