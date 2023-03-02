«Увидимся в США». Ислам Махачев показал фото из самолёта

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальной сети, поделившись с подписчиками фотографией из самолёта.
«Впереди 18 часов полёта. Увидимся в США», — подписал фото Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел представителя Австралии Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Чемпионом UFC россиянин стал в октябре прошлого года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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