Джон Джонс — Сириль Ган: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится номерной турнир UFC 285. В главном событии спортивного шоу поединок проведут американец Джон Джонс и спортсмен из Франции Сириль Ган. Соперники поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Прямой эфир UFC 285 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер будет транслироваться на телеканалах «Матч» (основной кард) и «Матч! Боец».

Напомним, после того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Тогда он победил соотечественника Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

Ган в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, одолел австралийца Тая Туивасу. Поединок завершился победой Сириля в третьем раунде нокаутом.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?