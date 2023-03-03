Даррен Тилл намекнул на переход в профессиональный бокс

Английский боец UFC Даррен Тилл намекнул на свой возможный скорый переход в профессиональный бокс. В социальных сетях Тилл опубликовал серию эмодзи с боксёрской перчаткой и денежным мешком.
Напомним, ранее Тилл был уволен из UFC.
Тилл проиграл три последних боя в UFC — его последняя победа датирована июлем 2019 года. В последнем поединке, который состоялся 10 декабря 2022 года, Тилл уступил южноафриканскому бойцу Дрикусу Дю Плесси.
Всего на счету Даррена Тилла 24 поединка в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел пять поражений. Ещё один бой завершился вничью.
В UFC Тилл провёл 12 боёв, в которых одержал всего шесть побед. В последних шести боях за четыре с половиной года Тилл потерпел пять поражений.
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