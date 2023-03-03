Джон Джонс отреагировал на критику своей физической формы

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о критике в свой адрес из-за физической формы.

«Хорошо, что это не соревнования по бодибилдингу! Сейчас я силен и взрывоопасен, как лев. Я мог бы сосредоточиться на том, чтобы встать более удачно, но самое важное то, что я вешу 250 фунтов (113.4 кг) и по-прежнему двигаюсь, как полутяжеловес», — написал американец в социальной сети.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?