Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонс рассказал о сильных сторонах Гана

Джонс рассказал о сильных сторонах Гана
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о сильных сторонах французского бойца Сириля Гана.

«Это приятный парень и отличный боец. У него отличная работа ног, ударная техника в разных стойках. Он кажется очень крепким. Думаю, это будет шикарный бой», — сказал Джонс на пресс-конференции перед UFC 285.

В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе.

В активе Джонса 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (10 нокаутом) и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Ган в ММА провёл 12 боёв, в 11 из которых выиграл (в пяти добыл победу нокаутом), а в одном проиграл.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

«Единственный, кого он избивал — это жена». Бойцы UFC не верят в успех Джона Джонса «Единственный, кого он избивал — это жена». Бойцы UFC не верят в успех Джона Джонса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023