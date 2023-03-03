Джонс: бог благословил меня величайшим талантом. Хочу, чтобы с меня брали пример

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал об исключительности своего таланта.
«Я чувствую, что бог благословил меня величайшим талантом. И это моя работа, я должен быть великим. Нужно выходить и ставить всё на кон. Не чувствую, что я должен что-то доказывать, но я хочу быть кем-то, с кого люди будут брать пример. Чтобы понимали — успех не случайность, нужно работать день за днём», — сказал Джонс на пресс-конференции перед UFC 285.
В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе.
В активе Джонса 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (10 нокаутом) и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.
Ган в ММА провёл 12 боёв, в 11 из которых выиграл (в пяти добыл победу нокаутом), а в одном проиграл.
Последние спарринги Джонса перед боем с Ганом на UFC 285:
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