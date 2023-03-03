Уайт: Джонс — непобеждённый боец, у него должен быть рекорд 27-0

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце смешанных единоборств, бывшем чемпионе UFC в полутяжёлом весе Джоне Джонсе.
«Нечасто натыкался на людей, которые спорят с тем, что Джонс — величайший боец в истории. Но если такие люди существуют, то победа Джона над Ганом станет финалом спора. Джонс — непобеждённый боец, у него должен быть рекорд 27-0. В том бою, который он проиграл, он должен был победить остановкой, его не должны были дисквалифицировать. Это меня раздражает, а его и подавно. Если мы посмотрим на людей, которых Джонс победил, это сильно впечатлит. Несомненно, Джон величайший боец в истории», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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