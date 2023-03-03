Джонс: я не буду зажигать в Вегасе после победы. Поверьте, вам не хочется этого

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс признался, что в случае победы над французским бойцом Сирилем Ганом не станет проводить праздничные мероприятия.

«Как сильно я зажгу в Вегасе, если выиграю? Я не буду зажигать в Вегасе, аминь. Поверьте, вам не хочется, чтобы я это делал. На этом я вопрос закрываю», — заявил Джонс на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе.

В активе Джонса 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (10 нокаутом) и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием признан несостоявшимся. Ган в ММА провёл 12 боёв, в 11 из которых выиграл (в пяти добыл победу нокаутом), а в одном проиграл.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?