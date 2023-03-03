Сириль Ган ответил на вопрос о своей недавней травме перед боем с Джонсом

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган высказался о состоянии здоровья в преддверии поединка с представителем США Джоном Джонсом. По словам Гана, никаких проблем сейчас у него нет и травмированная ранее рука его не беспокоит.
«Травма руки? Сейчас она в полном порядке, абсолютно. Рука здорова. Никаких проблем или ухудшений. С момента травмы до сегодняшнего дня всё прошло идеально», — сказал Ган на пресс-конференции.
Напомним, поединок Гана и Джонса состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». Их бой будет главным событием спортивного мероприятия. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
Последние спарринги Джонса перед боем с Ганом на UFC 285:
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