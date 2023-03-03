Джона Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Сириля Гана освистали

В преддверии UFC 285 состоялась пресс-конференция, выступили на которой участники предстоящего мероприятия. Во время появления американского бойца Джона Джонса публика отреагировала овацией. Когда же появился Сириль Ган, зрители, напротив, принялись его освистывать.

Напомним, UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок Джонса и Гана будет главным событием спортивного шоу. Соперники поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Тогда он победил соотечественника Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

Ган в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, одолел австралийца Тая Туивасу. Поединок завершился победой Сириля в третьем раунде нокаутом.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?