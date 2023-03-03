Джона Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Сириля Гана освистали

В преддверии UFC 285 состоялась пресс-конференция, выступили на которой участники предстоящего мероприятия. Во время появления американского бойца Джона Джонса публика отреагировала овацией. Когда же появился Сириль Ган, зрители, напротив, принялись его освистывать.
Напомним, UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок Джонса и Гана будет главным событием спортивного шоу. Соперники поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.
После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Тогда он победил соотечественника Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.
Ган в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, одолел австралийца Тая Туивасу. Поединок завершился победой Сириля в третьем раунде нокаутом.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
- 3 марта 2023
-
09:31
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:53
-
08:47
-
08:35
-
07:11
-
02:47
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:33
-
23:06
-
22:41
-
22:19
-
21:51
-
20:54
-
20:29
-
19:54
-
19:42
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:44
-
18:40
-
18:40
-
18:33
-
18:27
-
17:53
-
17:34
-
17:18