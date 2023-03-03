Мурат Гассиев и Майк Балогун провели дуэль взглядов в Ереване. Фото

Российский и армянский боксёр, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев встретился со своим будущим соперником — американцем Майком Балогуном. Бойцы в Ереване провели дуэль взглядов.
Мурат Гассиев и Майк Балогун
Их бой состоится сегодня, 3 марта, в Ереване. Напомним, перед процедурой взвешивания было объявлено, что Гассиев и Балогун разыграют пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.
Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость
Напомним, в общей сложности на счету Гассиева 29 побед (22 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Балогуна 19 боёв, в которых он одержал 19 побед (15 были добыты нокаутом). Американец ни разу не проигрывал.
Ранее Гассиев высказался о предстоящем поединке с Балогуном.
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