Мурат Гассиев и Майк Балогун провели дуэль взглядов в Ереване. Фото

Российский и армянский боксёр, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев встретился со своим будущим соперником — американцем Майком Балогуном. Бойцы в Ереване провели дуэль взглядов.

Мурат Гассиев и Майк Балогун

Их бой состоится сегодня, 3 марта, в Ереване. Напомним, перед процедурой взвешивания было объявлено, что Гассиев и Балогун разыграют пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость

Напомним, в общей сложности на счету Гассиева 29 побед (22 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Балогуна 19 боёв, в которых он одержал 19 побед (15 были добыты нокаутом). Американец ни разу не проигрывал.

Ранее Гассиев высказался о предстоящем поединке с Балогуном.