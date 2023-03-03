Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор встретился с Даной Уайтом и Прохазкой. Фото

Макгрегор встретился с Даной Уайтом и Прохазкой. Фото
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Макгрегор показал, как встретился с президентом UFC Даной Уайтом.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Снимком с Конором поделился и чешский боец Иржи Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в съёмках шоу The Ultimate Fighter (TUF), в котором его команда будет противостоять сборной американского бойца Майкла Чендлера. По окончании сезона Макгрегор и Чендлер должны провести поединок друг с другом.

В активе Конора 28 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

Макгрегор снова вляпался в скандал! Выгнал честных бойцов ради своих приятелей Макгрегор снова вляпался в скандал! Выгнал честных бойцов ради своих приятелей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023