Макгрегор встретился с Даной Уайтом и Прохазкой. Фото

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Макгрегор показал, как встретился с президентом UFC Даной Уайтом.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Снимком с Конором поделился и чешский боец Иржи Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в съёмках шоу The Ultimate Fighter (TUF), в котором его команда будет противостоять сборной американского бойца Майкла Чендлера. По окончании сезона Макгрегор и Чендлер должны провести поединок друг с другом.

В активе Конора 28 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: