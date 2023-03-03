Макгрегор встретился с Даной Уайтом и Прохазкой. Фото

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Макгрегор показал, как встретился с президентом UFC Даной Уайтом.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Снимком с Конором поделился и чешский боец Иржи Прохазка.
Фото: Из личного архива Иржи Прохазки
Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в съёмках шоу The Ultimate Fighter (TUF), в котором его команда будет противостоять сборной американского бойца Майкла Чендлера. По окончании сезона Макгрегор и Чендлер должны провести поединок друг с другом.
В активе Конора 28 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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