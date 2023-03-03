Артур Бетербиев: уже успел соскучиться по залу и тренировкам
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев в социальных сетях рассказал о своих планах.
«Вот и закончился отдых. Эти дни в кругу близких и друзей останутся в моей памяти как одни из самых ярких. Благодарю Умара Кремлёва за прекрасное время и отпуск. Всё было просто замечательно! А впереди нас ждёт работа. Уже успел соскучиться по залу и тренировкам», — написал боксёр.
Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов дал комментарий по поводу вероятности проведения в Екатеринбурге поединка между двумя российскими непобеждёнными боксёрами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
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