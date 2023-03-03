Джон Джонс назвал трёх любимых спортсменов

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о любимых спортсменах.

«В футболе это Роналду, у него огромная популярность во всём мире. В США — это Леброн Джеймс, великий баскетболист, он на пути, чтобы встать в один ряд с Майклом Джорданом. И Конор Макгрегор: меня впечатляет, каким бизнесменом он является, став чемпионом в двух весовых. Иметь «Феррари» и яхты — такой уровень богатства, это очень круто для бойца ММА.

И в моё время я не думал, что боец ММА сможет заработать такие деньги. Рад, что застал тот момент, когда жизнь так изменилась, и приятно увидеть, что он так её изменил», — приводит слова Джонса «Матч ТВ».

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?