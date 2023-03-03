Брат Забита Магомедшарипова подписал новый контракт с Bellator. Он хотел перейти в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, брат бывшего бойца UFC россиянина Забита Магомедшарипова, заключил новый контракт с Bellator. Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена.

Детали сделки Хасана с Bellator не разглашаются. Отметим, что российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) ранее заявил о желании в скором будущем дебютировать в UFC.

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«Я хочу драться в UFC, хотя мне нравится и Bellator, мне нравятся люди здесь и то, как со мной работают. Возможно, я присоединюсь к UFC через пару боёв. Мой контракт близок к окончанию, ещё один бой, и всё. Посмотрим. Может, я перейду в UFC», – заявил Магомедшарипов после турнира Bellator 25 февраля.

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