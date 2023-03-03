«Эта фигня существует с 2017 года». Дана Уайт ответил на критику своей лиги пощёчин
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал критику в адрес своей лиги пощёчин Power Slap.
«Весь сказанный негатив — это нападки в мой адрес. Это фигня существует с 2017 года в интернете. Именно тогда я впервые увидел это. Если не ошибаюсь, у видеоролика было около 350 миллионов просмотров. И тогда никто не говорил, что это, например, будет иметь дурное влияние на детей, смотрящих это», — заявил Уайт в подкасте Bussin' With The Boys.
Ранее Конгресс Соединённых Штатов Америки проявил интерес к проекту Уайта. В частности, конгрессмены Билл Паскрелл-младший и Дон Бейкон связались с телеканалом TBS и компанией Warner Bros. Discovery, отправив официальное письмо.
Новость по темеЛигой пощёчин Даны Уайта заинтересовались в Конгрессе США
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