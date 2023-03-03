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Пётр Ян показал отработку ударов ногами перед боем с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян показал отработку ударов ногами перед боем с Мерабом Двалишвили
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян опубликовал видео с отработкой ударов ногами перед боем с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

Пётр Ян показал отработку ударов ногами перед боем с Мерабом

Напомним, поединок Петра Яна с Мерабом Двалишвили возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе.

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В своём последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Пётр Ян уступил американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца три поражения в последних четырёх поединках.

Двалишвили, в свою очередь, провёл свой последний бой в августе прошлого года, выиграв у бразильца Жозе Альдо.

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