Пётр Ян показал отработку ударов ногами перед боем с Мерабом Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян опубликовал видео с отработкой ударов ногами перед боем с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.
Пётр Ян показал отработку ударов ногами перед боем с Мерабом
Напомним, поединок Петра Яна с Мерабом Двалишвили возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе.
В своём последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Пётр Ян уступил американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца три поражения в последних четырёх поединках.
Двалишвили, в свою очередь, провёл свой последний бой в августе прошлого года, выиграв у бразильца Жозе Альдо.
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