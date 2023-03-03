Магомед Исмаилов устроил шоу на открытой тренировке перед боем со Штырковым

Сегодня в Академии единоборств РМК прошли открытые тренировки участников главного карда турнира по боксу от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта на многотысячной арене ДИВСа.
Иван Штырков впервые представил публике своего тренера по боксу. Вместе с российской звездой смешанных единоборств на ринг вышел Михаил Шевелёв. Для Штыркова это будет второй бой по правилам бокса в карьере — первую победу он одержал над Иваном Смирновым, теперь перед ним стоит новый вызов.
Магомед Исмаилов традиционно подготовил для гостей тренировки перформанс. Вместе с братом и тренером Рамазаном он устроил символический спарринг с двумя нокдаунами и выброшенным полотенцем.
Шоу Исмаилова на открытой тренировке:
Кроме Штыркова и Исмаилова, тренировки провели Марк Урванов, Руслан Камилов и обладатель титула WBC Silver Заур Абдуллаев.
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