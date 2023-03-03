Новичок UFC подтвердил, что Макгрегор изменил состав участников TUF

Таджикский боец смешанных единоборств, новичок UFC Лоик Раджабов рассказал, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор изменил состав участников The Ultimate Fighter.
«Я прилетел в Лас-Вегас за две недели до турнира, прошёл медосмотр, провёл больше десяти дней на карантине. Но в тот день, когда мы должны были уезжать на съёмки, прилетел Конор Макгрегор с двумя парнями из Ирландии и заявил, что они должны быть с ним, иначе он не будет сниматься.
Я оказался крайним. Один из продюсеров принёс извинения, объяснил, что в этом шоу нужно будет часто давать интервью на 40–60 минут, а я не так хорошо говорю на английском. Конечно, было обидно, но всё к лучшему», — цитирует Раджабова UFC Russia.
Лоик Раджабов на турнире UFC 285 проведёт бой с Эстебаном Рибовичем.
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