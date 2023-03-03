Пакьяо может возобновить карьеру. Стало известно имя желаемого соперника

Легендарный филиппинский боксёр, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может возобновить профессиональную карьеру ради поединка с британцем Конором Бенном.

Журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях сообщил, что 44-летний Пакьяо уже возобновил тренировки и хочет получить поединок с Бенном, несмотря на то что тот провалил допинг-тест в октябре прошлого года. В пробе британца обнаружили следы препарата от бесплодия.

Мэнни Пакьяо свой последний поединок провёл в 2021 году и проиграл кубинцу Йорденису Угасу за титул WBC. Также в прошлом году он баллотировался в президенты Филиппин и проиграл.

В январе этого года сообщалось, что Пакьяо подписал контракт с японским ММА-промоушеном Rizin FF.