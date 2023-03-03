Валентина Шевченко и Алекса Грассо уложились в вес перед боем на UFC 285

Действующий чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, и мексиканка Алекса Грассо прошли процедуру официального взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC 285.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо показали одинаковый вес — 56,47 килограммов и обе уложились в лимит наилегчайшего дивизиона.

Напомним, титульный бой между Шевченко и Грассо станет соглавным событием на турнире UFC 285, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта.

Валентина Шевченко провела 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 15 побед в 18 боях.