Валентина Шевченко и Алекса Грассо уложились в вес перед боем на UFC 285
Поделиться
Действующий чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, и мексиканка Алекса Грассо прошли процедуру официального взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC 285.
Валентина Шевченко и Алекса Грассо показали одинаковый вес — 56,47 килограммов и обе уложились в лимит наилегчайшего дивизиона.
Напомним, титульный бой между Шевченко и Грассо станет соглавным событием на турнире UFC 285, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта.
Валентина Шевченко провела 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 15 побед в 18 боях.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:39
-
18:27
-
17:34
-
17:15
-
16:40
-
15:20
-
14:08
-
14:04
-
13:19
-
12:30
-
12:17
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:31
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:53
-
08:47
-
08:35
-
07:11
-
02:47
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:33
-
23:06
-
22:41
-
22:19
-
21:51
-
20:54
Партнерский контент