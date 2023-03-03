Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко и Алекса Грассо уложились в вес перед боем на UFC 285

Валентина Шевченко и Алекса Грассо уложились в вес перед боем на UFC 285
Комментарии

Действующий чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, и мексиканка Алекса Грассо прошли процедуру официального взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC 285.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо показали одинаковый вес — 56,47 килограммов и обе уложились в лимит наилегчайшего дивизиона.

Напомним, титульный бой между Шевченко и Грассо станет соглавным событием на турнире UFC 285, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта.

Валентина Шевченко провела 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 15 побед в 18 боях.

UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023