Павлович уложился в вес перед UFC 285. Он будет страховать бой Джонса и Гана

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, прошёл официальную процедуру взвешивания в преддверии очередного турнира UFC 285, который состоится в эти выходные в Лас-Вегасе.

Вес Сергея Павловича составил 117,48 килограмма, и он уложился в лимит тяжёлого веса.

Отметим, что российский боец будет страховать титульный поединок за вакантный пояс чемпиона в тяжёлом дивизионе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. В случае травмы одного из бойцов Павлович сможет выйти в октагон.

В своём последнем поединке в декабре прошлого года Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу. В апреле Павлович проведёт бой с американским бойком Кёртисом Блэйдсом.