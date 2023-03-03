Сехудо: у Грассо есть потенциал вывести Шевченко из игры

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от титульного поединка в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.
«Я полагаю, что бой будет длиться долго. Валентине предстоит тяжёлое испытание, потому что в руках у Грассо есть сила. Потенциально она способна вывести Валентину из игры. Нужно учитывать работу Грассо в стойке. Не так много бойцов могут так же разнообразно действовать. Если Валентина выберет правильную тактику на бой, то мы можем увидеть много ударов ногами», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.
Поединок Валентины Шевченко и Алексы Грассо станет соглавным событием турнира UFC 285, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта.
Главным событием турнира станет бой Джона Джонса и Сириля Гана.
- 3 марта 2023
-
21:59
-
21:50
-
21:26
-
20:45
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:39
-
18:27
-
17:34
-
17:15
-
16:40
-
15:20
-
14:08
-
14:04
-
13:19
-
12:30
-
12:17
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:31
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:53
-
08:47
-
08:35
-
07:11
-
02:47
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:33
-
23:06