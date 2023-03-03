Сехудо: у Грассо есть потенциал вывести Шевченко из игры

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от титульного поединка в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

«Я полагаю, что бой будет длиться долго. Валентине предстоит тяжёлое испытание, потому что в руках у Грассо есть сила. Потенциально она способна вывести Валентину из игры. Нужно учитывать работу Грассо в стойке. Не так много бойцов могут так же разнообразно действовать. Если Валентина выберет правильную тактику на бой, то мы можем увидеть много ударов ногами», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Поединок Валентины Шевченко и Алексы Грассо станет соглавным событием турнира UFC 285, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта.

Главным событием турнира станет бой Джона Джонса и Сириля Гана.