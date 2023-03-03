Рахмонов успешно сделал вес перед UFC 285, Джефф Нил провалил взвешивание
Поделиться
Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, и его соперник Джефф Нил прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC 285, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта.
Вес Шавката Рахмонова составил 77,56 килограмма, и он уложился в лимит полусреднего веса. Джефф Нил весил 79,38 килограмма, и он провалил взвешивание. Вероятнее всего, американец отдаст Рахмонову часть гонорара за бой.
Стоит отметить, что бой Рахмонова и Нила должен был состояться в январе, но из-за травмы Джеффа был перенесён на март.
На счету Рахмонова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них. В UFC рекорд казахстанца — 4-0. У Джеффа Нила 15 побед в 19 боях.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
21:59
-
21:50
-
21:26
-
20:45
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:39
-
18:27
-
17:34
-
17:15
-
16:40
-
15:20
-
14:08
-
14:04
-
13:19
-
12:30
-
12:17
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:31
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:53
-
08:47
-
08:35
-
07:11
-
02:47
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:33
-
23:06
Партнерский контент