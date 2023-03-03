Рахмонов успешно сделал вес перед UFC 285, Джефф Нил провалил взвешивание

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, и его соперник Джефф Нил прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC 285, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта.

Вес Шавката Рахмонова составил 77,56 килограмма, и он уложился в лимит полусреднего веса. Джефф Нил весил 79,38 килограмма, и он провалил взвешивание. Вероятнее всего, американец отдаст Рахмонову часть гонорара за бой.

Стоит отметить, что бой Рахмонова и Нила должен был состояться в январе, но из-за травмы Джеффа был перенесён на март.

На счету Рахмонова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них. В UFC рекорд казахстанца — 4-0. У Джеффа Нила 15 побед в 19 боях.