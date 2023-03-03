UFC 285: Джонс оказался тяжелее Гана на 200 граммов, все результаты взвешивания

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого станет титульный бой в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. Запасным бойцом в этом поединке будет россиянин Сергей Павлович.

Соглавным событием турнира станет бой за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Также на турнире выступит непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов — он встретится с Джеффом Нилом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания:

Основной кард:

Джон Джонс (112,49 кг) vs. Сириль Ган (112,26 кг) — бой за вакантный титул в тяжёлом весе;

Валентина Шевченко (56,47 кг) vs. Алекса Грассо (56,47 кг) — бой за титул в наилегчайшем весе;

Джефф Нил (79,38 кг)* vs. Шавкат Рахмонов (77,56 кг);

Матеуш Гамрот (70,76 кг) vs. Джейлин Тёрнер (70,53 кг);

Бо Никал (84,14 кг) vs. Джейми Пикетт (84,37 кг).

Предварительный кард:

Коди Гарбрандт (61,69 кг) vs. Тревин Джонс (61,23 кг);

Дерек Брансон (84,14 кг) vs. Дрикус Дю Плесси (83,91 кг);

Вивиан Араужо (57,15 кг) vs. Аманда Рибас (57,15 кг);

Марк-Андре Баррио (83,91 кг) vs. Джулиан Маркес (84,37 кг);

Иан Гарри (77,56 кг) vs. Сонг Кинан (77,56 кг);

Мана Мартинес (62,14) vs. Кэмерон Саайман (61,23 кг);

Джессика Пенн (52,62 кг) vs. Табата Риччи (52,39 кг);

Фарид Башарат (61,69 кг) vs. Дэ'Мон Блэкшир (61,69 кг);

Лоик Раджабов (70,53 кг) vs. Эстебан Рибович (70,53 кг).

Сергей Павлович (117,48 кг) — является запасным для титульного поединка Джонс vs Ган.

* Не уложился в вес и, скорее всего,, заплатит % сопернику от своего гонорара по итогам турнира.