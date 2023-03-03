«Чендлер вытрет тобою пол». Оливейра отреагировал на слова Макгрегора

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра ответил Конору Макгрегору в социальных сетях.

Ранее ирландскому бойцу не понравились слова Оливейры, который предположил, что Чендлер выиграет у Макгрегора.

«Чарльз Оливейра, заткнись! Мой рекорд против бразильцев — 2-0. На самом деле даже 3-0, потому что Рафаэль дос Аньос наложил кирпичей», — отреагировал Макгрегор, но позже удалил сообщения.

«Не можешь сохранить даже такой простой пост. Чендлер вытрет тобою пол», — написал Оливейра в ответ.

Майкл Чендлер и Конор Макгрегор будут тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок в лёгкой весовой категории.