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«Чендлер вытрет тобою пол». Оливейра отреагировал на слова Макгрегора

«Чендлер вытрет тобою пол». Оливейра отреагировал на слова Макгрегора
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра ответил Конору Макгрегору в социальных сетях.

Ранее ирландскому бойцу не понравились слова Оливейры, который предположил, что Чендлер выиграет у Макгрегора.

«Чарльз Оливейра, заткнись! Мой рекорд против бразильцев — 2-0. На самом деле даже 3-0, потому что Рафаэль дос Аньос наложил кирпичей», — отреагировал Макгрегор, но позже удалил сообщения.

«Не можешь сохранить даже такой простой пост. Чендлер вытрет тобою пол», — написал Оливейра в ответ.

Майкл Чендлер и Конор Макгрегор будут тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок в лёгкой весовой категории.

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