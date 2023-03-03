Команду Мурата Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке

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Команду российского профессионального боксёра Мурата Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, Европейский боксёрский союз рекомендовал Армении, где проходит турнир, на котором должен выступить Гассиев, не использовать российскую символику. Флаг Осетии команде бойца разрешили оставить.

Напомним, ранее стало известно, что Гассиев получил армянский паспорт и в дальнейшем может выступать на турнирах под флагом Армении.

3 марта в рамках боксёрского вечера в Ереване Мурат Гассиев встретится с американцем Майком Балогуном. Бойцы подерутся за пояс WBA Inter-continental.

Всего у Гассиева 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В активе его соперника 20 побед. При этом Балогун ещё ни разу не проигрывал.